Мингорисполком дал разрешение на проведение 15 марта "Марша нетунеядцев" в столице - акции против декрета о социальном иждивенчестве.

"Да, получено разрешение на шествие. Сбор в 17-30 и шествие на площадь Бангалор", - сказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец агентству "Интерфакс-Запад".

В частности, минские власти разрешили собраться участникам акции возле кинотеатра "Октябрь" с 17:30 до 18:00 и затем до 20:00 провести шествие к площади Бангалор. Разрешенное количество участников акции - до 1000 человек.

Вместе с тем, как отметил агентству "Интерфакс-Запад" один из заявителей акции ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии БХД Денис Садовский, формат акции за время рассмотрения заявки в Мингорисполкоме устарел. Организаторы считают, что марш должен пройти по центральному проспекту Минска - пр. Независимости - до Октябрьской площади. Заявители пытались скорректировать маршрут, но столичные власти отказались согласовывать другой сценарий.

"Мы подавали заявку 30 января и тогда она была актуальна - сбор на Академии наук и шествие в сторону площади Бангалор. Но сейчас, учитывая накал в стране, акции в регионах, в Минске, формат акции не подходит, прежде всего, для самих участников. Люди требуют внимания, требуют, чтобы их услышали", - сказал Д.Садовский.

В оргкомитет "марша нетунеядцев" входят девять организаций: Объединенная гражданская партия, движение "За Свободу", оргкомитеты по созданию БХД, Партии трудящихся и партии "Надзея", БСДП (Грамада), Белорусская партия левых "Справедливый мир", Белорусская партия "Зеленые" и гражданская кампания "Наш дом".

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте) или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев". Милиция не препятствовала их проведению.