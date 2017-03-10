Эрдоган ждет Путина на форуме ОЧЭС в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил главу российского государства Владимира Путина на заседание Организации черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле.

"В Стамбуле будет проведено заседание ОЧЭС, на которое я вас приглашаю, и, я надеюсь, что вы будете присутствовать на нем", - сказал Р.Эрдоган в ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.