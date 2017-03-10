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Регион 10.03.2017 18:20

Путин: силовые структуры РФ заинтересованы в обмене с Турцией информацией о перемещениях лиц, причастных к террору

Президент РФ Владимир Путин констатировал заинтересованность российских силовых ведомств в налаживании сотрудничества с турецкими структурами по обмену информацией о перемещениях по территориям стран причастных к терроризму.

"Российские силовые структуры заинтересованы в налаживании обмена информацией о перемещениях по территории наших стран лиц, причастных к террору", - сказал В.Путин в ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИЛОВИКИ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]