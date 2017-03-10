Путин: силовые структуры РФ заинтересованы в обмене с Турцией информацией о перемещениях лиц, причастных к террору

Президент РФ Владимир Путин констатировал заинтересованность российских силовых ведомств в налаживании сотрудничества с турецкими структурами по обмену информацией о перемещениях по территориям стран причастных к терроризму.

"Российские силовые структуры заинтересованы в налаживании обмена информацией о перемещениях по территории наших стран лиц, причастных к террору", - сказал В.Путин в ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.