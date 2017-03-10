Эр-Рияд готов обсуждать с Баку военное сотрудничество – саудовский министр

Государственный министр Саудовской Аравии по вопросам (Персидского) Залива Тамер Аль-Сабхан отмечает важность военного сотрудничества с Азербайджаном.

Глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял в пятницу Т.Аль-Сабхана.

«Т.Аль-Сабхан отметил важность сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнув наличие большого потенциала в этом направлении»,- говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минобороны.

З.Гасанов, в свою очередь, подчеркнул важную роль руководителей Азербайджана и Саудовской Аравии в расширении связей между двумя странами, а также успешное развитие этих отношений в различных сферах.

"Собеседники обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе, нагорно-карабахскому конфликту и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде