Внешний долг Азербайджана на начало 2017г превышает 20% ВВП

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2017 года составляет $6 млрд 913,2 млн (12 млрд 241,3 млн манатов), отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2016 года составлял $6,9 млрд. Таким образом, в 2016 году внешний долг увеличился на 0,2%.

По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составляет 20,4% ВВП.

А.Азизов