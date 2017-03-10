Внешний долг Азербайджана на начало 2017г превышает 20% ВВП

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2017 года составляет $6 млрд 913,2 млн (12 млрд 241,3 млн манатов), отмечается в сообщении Минфина.
Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2016 года составлял $6,9 млрд. Таким образом, в 2016 году внешний долг увеличился на 0,2%.
По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составляет 20,4% ВВП.
А.Азизов
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