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Регион 10.03.2017 18:40

Эрдоган торопит с введением безвизового режима между Турцией и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за ускорение процесса введения безвизового режима между Турцией и Россией.

"Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность", - сказал Р.Эрдоган, выступая на совете сотрудничества высшего уровня.

Он выразил мнение о том, что этот вопрос удастся разрешить в самое ближайшее время.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВИЗЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]