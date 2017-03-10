Эрдоган торопит с введением безвизового режима между Турцией и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за ускорение процесса введения безвизового режима между Турцией и Россией.

"Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность", - сказал Р.Эрдоган, выступая на совете сотрудничества высшего уровня.

Он выразил мнение о том, что этот вопрос удастся разрешить в самое ближайшее время.