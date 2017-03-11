В 2017 г. пройдет учение с подразделениями КСОР ОДКБ и частью сил Объединенной группировки войск ВС Армении и России

Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и объединенная группировка войск Армении и России примут участие в совместном учении, которое пройдет в этом году на территории Армении, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

Подготовка к учениям обсуждалась в пятницу на встрече заместителей министров обороны РФ и Армении Александра Фомина и Давида Пахчаняна.

"В текущем году на территории Республики Армения пройдет совместное учение "Взаимодействие-2017" с подразделениями КСОР ОДКБ и частью сил Объединенной группировки войск вооруженных сил Армении и России", - сообщили в департаменте.

По его данным, армянские расчеты зенитных ракетных дивизионов С-300ПС примут участие в совместном учении сил ПВО "Боевое содружество - 2017" на полигоне Ашулук в Астраханской области.

"Особое внимание было уделено проблемам региональной безопасности и вопросам функционирования расположенной в Армении 102 российской военной базы", - сообщили в департаменте. На встрече были затронуты и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Д.Пачханян является председателем государственного военно-промышленного комитета Армении.