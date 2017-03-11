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Дальнее зарубежье 11.03.2017 09:12

Трамп заявил Аббасу, что пришло время договоренностей по урегулированию палестино-израильского конфликта

Пришло время достичь договоренностей по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Президент выразил свое лично убеждение, что мир возможен, и что пришло время заключить сделку", - говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

Д.Трамп подчеркнул, говорится в документе, что "такое мирное соглашение должно обсуждаться напрямую обеими сторонами, и что США будет тесно работать с палестинским и израильским руководством, чтобы достичь прогресса в достижении этой цели".

"Президент отметил, что США не могут навязать решение израильтянам и палестинцам, как не может одна сторона навязать соглашение другой", - сообщил Белый дом.

В пресс-релизе также отмечается, что Д.Трамп пригласил М.Аббаса в ближайшее время посетить США.

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Тэги: ТРАМП, АББАС, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]