Трамп заявил Аббасу, что пришло время договоренностей по урегулированию палестино-израильского конфликта

Пришло время достичь договоренностей по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Президент выразил свое лично убеждение, что мир возможен, и что пришло время заключить сделку", - говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

Д.Трамп подчеркнул, говорится в документе, что "такое мирное соглашение должно обсуждаться напрямую обеими сторонами, и что США будет тесно работать с палестинским и израильским руководством, чтобы достичь прогресса в достижении этой цели".

"Президент отметил, что США не могут навязать решение израильтянам и палестинцам, как не может одна сторона навязать соглашение другой", - сообщил Белый дом.

В пресс-релизе также отмечается, что Д.Трамп пригласил М.Аббаса в ближайшее время посетить США.