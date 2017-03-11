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Дальнее зарубежье 11.03.2017 09:31

Совбез ООН ждет возобновления межсирийских переговоров, призывает стороны принять в них участие без предварительных условий

С нетерпением ждет возобновления межсирийских переговоров и призывает стороны сирийского конфликта принять участие в них без предварительных условий Совет Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности с нетерпением ждут скорейшего возобновления межсирийских переговоров и призывают сирийские стороны вернуться к переговорам в духе доброй воли и без предварительных условий по повестке дня", - говорится в заявлении СБ ООН для прессы.

Члены Совета призвали членов Международной группы поддержки Сирии (МГПС) оказать влияние на стороны для содействия прекращению нарушений, снижению уровня насилия, укреплению доверия и обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2165 2014 года.

Члены СовБеза также призвали сирийские стороны в полной мере выполнять соглашение о прекращении огня, установленное в соответствии с договоренностями от 29 декабря 2016 года, отмечается в заявлении для прессы.

Совет Безопасности признал, что продолжение политических переговоров стало возможным благодаря соглашению о прекращении огня, разработанному в рамках переговорного процесса в Астане.

Кроме того, члены Совета приветствовали заявление спецпредставителя Стаффана де Мистуры о четкой повестке дня будущих переговоров, сфокусированной на следующих вопросах - управление, конституция, выборы и борьба с терроризмом.

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Тэги: СОВБЕЗ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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