Атамбаев обвинил СМИ и политиков, распространяющих против него негативную информацию, в попытке дестабилизации ситуации в Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что отдельные политики и СМИ прикрываются правом на свободу слова для дестабилизации ситуации в республике накануне выборов главы государства.

"В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков, фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимого Кыргызстана", - говорится в распространенном в субботу пресс-службой главы государства заявлении А.Атамбаева.

"Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования. Наглая и безнравственная подмена ложью и клеветой святых для нашего народа принципов свободы слова", - отметил президент.

Между тем, подчеркнул он, "главная обязанность и право журналистов и СМИ - это доведение до людей честной и правдивой информации, объективных фактов, а не фейковых новостей, лжи, и клеветы".

"Гражданам Кыргызстана надо понимать, что истинной целью этих, якобы независимых журналистов, СМИ и политиков является не поиски истины, а дестабилизация ситуации в Кыргызстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства и всей нашей страны в глазах мирового сообщества", - подчеркнул А.Атамбаев.

"Понимая, что Кыргызстан в последние годы уверенно встает на ноги и не найдя других средств, эти люди выбрали ложь и клевету в качестве единственного оружия в своей нечестной и грязной игре, пора соответствующим органам страны напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного президента страны", - заявил он.

"Сейчас нашей стране и народу Кыргызстана нужны мир и стабильность, единство и сплоченность. Достигнутые с таким большим трудом права и свободы граждан не должны быть отданы на откуп распространителям лжи и клеветы", - считает А.Атамбаев.

На текущей неделе стало известно о том, что Генеральная прокуратура Киргизии подала к радио "Азаттык" (киргизский филиал радио "Свобода") и сайту "Zanoza.kg" многомиллионные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации президента республики. Поводом для исков послужила распространенная данными СМИ информация, озвученная юристами оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина), о том, что груз разбившегося 16 января под Бишкеком "Боинга" принадлежал семье главы государства, документы о чем якобы получены от турецких спецслужб. Вместе с тем посольство Турции в Киргизии назвали эти документы "фейком" и "подделкой". Помимо этого, иск также подан к юристам партии "Ата-Мекен"

Второй иск к этим СМИ связан с распространением комментария находящегося в настоящий момент в СИЗО Госкомитета нацбезопасности по обвинению в коррупции лидера фракции "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева по поводу его поездки на Кипр, где он искал сведения об источниках доходов главы государства.