В Таллине ждут командующего войсками США в Европе

Командующий войсками США в Европе генерал Куртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) посетит в ближайший вторник Эстонию с однодневным визитом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии, он встретится с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), министром обороны Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna), командующим силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) и председателем парламентской комиссии по государственной обороне Ханнесом Хансо (Hannes Hanso).

Как ожидается, на встречах будут рассмотрены вопросы пребывания вооруженных сил США в Европе, вопросы безопасности.