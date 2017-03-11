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Дальнее зарубежье 11.03.2017 11:21

В Таллине ждут командующего войсками США в Европе

Командующий войсками США в Европе генерал Куртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) посетит в ближайший вторник Эстонию с однодневным визитом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны Эстонии, он встретится с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), министром обороны Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna), командующим силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) и председателем парламентской комиссии по государственной обороне Ханнесом Хансо (Hannes Hanso).

Как ожидается, на встречах будут рассмотрены вопросы пребывания вооруженных сил США в Европе, вопросы безопасности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ГЕНЕРАЛ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]