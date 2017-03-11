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СНГ 11.03.2017 11:36

Глава Минобороны Армении считает игнорирование некоторыми членами ОДКБ интересов своих коллег "болезнью левизны"

Некоторые страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности игнорируют интересы коллег по ОДКБ на разных площадках, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"В ОДКБ, тем не менее, существуют не очень эффективные пункты. Что мы считаем неэффективным? Это сопоставление внешнеполитических приоритетов стран членов ОДКБ", - сказал В.Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости" в Ереване в субботу.

"Мы видим, что в третьих организациях, на других площадках есть соблазн немного проигнорировать интересы партнеров по ОДКБ другими членами Организации. Но я считаю, что это такая детская болезнь левизны внутри Организации, которая со временем должна пройти", - отметил В.Саркисян.

По его словам, Армения является одним из основателей ОДКБ и очень серьезно подходит к этому объединению.

"В региональном аспекте основополагающей составляющей нашей внешней политики является стратегический союз с Россией, что закреплено рядом двусторонних соглашений и документами регионального сотрудничества. Мы, действительно, верим, что ОДКБ может занять достойное место в системе международных отношений", - заявил глава Минобороны Армении.

В.Саркисян также отметил, что параллельно этому Армения достаточно активно сотрудничает с НАТО. "Это сотрудничество очень прозрачно для наших партнеров", - сказал он.

Кроме того, по его словам, "Армения ведет активный диалог с ЕС, и наша политика с Евросоюзом не противоречит политике, которую мы осуществляем в рамках ЕАЭС".

По его словам, Армения приняла осознанное решение о членстве в Евразийском экономическом союзе, "оценив экономические и финансовые аспекты".

"Членство в ЕАЭС в экономическом плане было намного целесообразнее подписания соглашения о свободной торговле с ЕС", - отметил В.Саркисян.

Он заявил, что членство Армении в ЕАЭС никак не препятствует "глубокому сотрудничеству и отношениям с ЕС и в политической, и экономической плоскостях".

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОДКБ, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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