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Карабахский конфликт 11.03.2017 11:47

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Баку и Ереван к скорейшему началу переговоров по Карабаху – российский сопредседатель

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к скорейшему началу переговоров для урегулирования карабахского конфликта, заявил российский сопредседатель Игорь Попов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулирования карабахского конфликта.

"И.Попов на встрече заявил, что сопредседатели МГ ОБСЕ остаются привержены мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и призывают конфликтующие страны к скорейшему началу переговоров", - отмечается в информации на сайте главы государства.

В ходе встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы урегулирования карабахского конфликта.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]