Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Баку и Ереван к скорейшему началу переговоров по Карабаху – российский сопредседатель

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к скорейшему началу переговоров для урегулирования карабахского конфликта, заявил российский сопредседатель Игорь Попов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулирования карабахского конфликта.

"И.Попов на встрече заявил, что сопредседатели МГ ОБСЕ остаются привержены мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и призывают конфликтующие страны к скорейшему началу переговоров", - отмечается в информации на сайте главы государства.

В ходе встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы урегулирования карабахского конфликта.

А.Азизов