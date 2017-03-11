Вашингтон не представил убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в США - Песков

Администрация США не смогла предъявить весомые доказательства того, что Россия якобы пыталась повлиять на исход президентских выборов 2016 года, заявил в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем причины того, почему это говорится (о вмешательстве РФ в американские выборы - ИФ). Мы не видели каких-либо доказательств, и мы не слышали что-либо заслуживающее доверия", - сказал Д.Песков.
По словам пресс-секретаря президента, российское руководство видело обнародованную часть доклада одной из спецслужб США, посвященного влиянию РФ на американские выборы. Однако, по мнению Д.Пескова "это документ невысокого уровня качества в том смысле, что стоит ли ему доверять".
Фрагменты интервью, показанные Си-Эн-Эн, приурочены к документальному фильму "Самый могущественный человек в мире", который посвящен президенту РФ Владимиру Путину и выйдет в эфир 13 марта по местному времени.
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