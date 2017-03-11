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Дальнее зарубежье 11.03.2017 12:03

Вашингтон не представил убедительных доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в США - Песков

Администрация США не смогла предъявить весомые доказательства того, что Россия якобы пыталась повлиять на исход президентских выборов 2016 года, заявил в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем причины того, почему это говорится (о вмешательстве РФ в американские выборы - ИФ). Мы не видели каких-либо доказательств, и мы не слышали что-либо заслуживающее доверия", - сказал Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российское руководство видело обнародованную часть доклада одной из спецслужб США, посвященного влиянию РФ на американские выборы. Однако, по мнению Д.Пескова "это документ невысокого уровня качества в том смысле, что стоит ли ему доверять".

Фрагменты интервью, показанные Си-Эн-Эн, приурочены к документальному фильму "Самый могущественный человек в мире", который посвящен президенту РФ Владимиру Путину и выйдет в эфир 13 марта по местному времени.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]