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ТЭК 11.03.2017 11:58

Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг

Публичное акционерное общество «Укртатнафта» получило первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу «Одесса-Кременчуг», сообщают украинские СМИ.

«10 марта «Укртатнафта» получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу «Одесса-Кременчуг». Укртатнафта перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, но до сих пор нефть доставлялась на завод железнодорожным транспортом. Ветка трубопровода «Одесса-Кременчуг» простаивала несколько лет, но благодаря диверсификации нефтяных поставок этот нефтепровод снова в строю действующих», - отмечают СМИ.

При этом не приводится объем поставок азербайджанской нефти.

Диверсификация импорта нефтяного сырья в Украину стала возможной благодаря межгосударственным договоренностям с Азербайджаном по поводу прямых поставок нефти на украинские НПЗ. Актуальность такой диверсификации выросла на фоне блокирования нефтяных поставок Россией и критического доминирования на отечественном топливном рынке импортеров нефтепродуктов.

"Поставки Azeri Light позволили ПАО «Укртатнафта» досрочно начать производство бензинов стандарта Евро-5. Отныне же все топливо, которое отгружает предприятие, соответствует исключительно высшему экологическому стандарту. Благодаря оптимизации маршрута доставки нефтяного ресурса на Кременчугский НПЗ гарантируются стабильность обеспечения предприятия сырьём для переработки и роста объёмов прокачки нефти по системе нефтепроводов ПАО «Укртранснафта». Все это будет способствовать наполнению бюджетов всех уровней", - подчеркивают СМИ.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]