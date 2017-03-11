Публичное акционерное общество «Укртатнафта» получило первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу «Одесса-Кременчуг», сообщают украинские СМИ.
«10 марта «Укртатнафта» получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу «Одесса-Кременчуг». Укртатнафта перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, но до сих пор нефть доставлялась на завод железнодорожным транспортом. Ветка трубопровода «Одесса-Кременчуг» простаивала несколько лет, но благодаря диверсификации нефтяных поставок этот нефтепровод снова в строю действующих», - отмечают СМИ.
При этом не приводится объем поставок азербайджанской нефти.
Диверсификация импорта нефтяного сырья в Украину стала возможной благодаря межгосударственным договоренностям с Азербайджаном по поводу прямых поставок нефти на украинские НПЗ. Актуальность такой диверсификации выросла на фоне блокирования нефтяных поставок Россией и критического доминирования на отечественном топливном рынке импортеров нефтепродуктов.
"Поставки Azeri Light позволили ПАО «Укртатнафта» досрочно начать производство бензинов стандарта Евро-5. Отныне же все топливо, которое отгружает предприятие, соответствует исключительно высшему экологическому стандарту. Благодаря оптимизации маршрута доставки нефтяного ресурса на Кременчугский НПЗ гарантируются стабильность обеспечения предприятия сырьём для переработки и роста объёмов прокачки нефти по системе нефтепроводов ПАО «Укртранснафта». Все это будет способствовать наполнению бюджетов всех уровней", - подчеркивают СМИ.
А.Азизов
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