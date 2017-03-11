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СНГ 11.03.2017 12:20

Министр обороны Армении рассматривает российскую военную базу России в Гюмри как ответ на возможные угрозы в регионе со стороны Турции

Российская военная база в Армении является ответом на возможные угрозы в регионе со стороны Турции, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости" в Ереване в субботу.

"Мы исходим из того, что между Арменией и Россией подписано соглашение об объединенной группе войск, и расквартированная в Армении 102-я российская военная база (в Гюмри - ИФ) является серьезным ответом на возможные угрозы в регионе со стороны Турции", - сказал В.Саркисян.

Говоря о влиянии российско-турецких отношений на Армению, В.Саркисян заявил, что если "Россия будет иметь понятную, прогнозируемую Турцию, то это может соответствовать интересам Армении".

Вместе с тем, он отметил, что в народе сохранились "грустная память из прошлого, когда советские власти заключали разные договоры с турецким правительством, касающиеся территорий Армении".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БАЗА, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]