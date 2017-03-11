Министр обороны Армении рассматривает российскую военную базу России в Гюмри как ответ на возможные угрозы в регионе со стороны Турции

Российская военная база в Армении является ответом на возможные угрозы в регионе со стороны Турции, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости" в Ереване в субботу.

"Мы исходим из того, что между Арменией и Россией подписано соглашение об объединенной группе войск, и расквартированная в Армении 102-я российская военная база (в Гюмри - ИФ) является серьезным ответом на возможные угрозы в регионе со стороны Турции", - сказал В.Саркисян.

Говоря о влиянии российско-турецких отношений на Армению, В.Саркисян заявил, что если "Россия будет иметь понятную, прогнозируемую Турцию, то это может соответствовать интересам Армении".

Вместе с тем, он отметил, что в народе сохранились "грустная память из прошлого, когда советские власти заключали разные договоры с турецким правительством, касающиеся территорий Армении".