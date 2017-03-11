В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также 5 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 112 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 60 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 34 человека, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков
А.Азизов
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