В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также 5 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 112 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 60 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 34 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков

А.Азизов