Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий

В Госкомиссии Киргизии по делам религий (Госкомрелигий) приняли решение разделить кладбища в республике на секторы по религиозной принадлежности усопших.
Как сообщили "Интерфаксу" в Госкомрелигий, такое решение принято, чтобы "не ущемлять права граждан, кто при жизни придерживался различных религиозных взглядов".
"По исследованиям, 90% населения по этнической принадлежности и религиозным взглядам исповедуют ислам, соответственно, на это будет выделена большая часть кладбища, при этом предусматривается разделение на исламские и другие конфессии", - сказал представитель ведомства.
По его словам, разделение кладбища будет производиться по заявкам местного сообщества, межевание будет происходить либо естественным способом - деревьями или кустарниками, либо искусственным - ограждениями.
Как пояснил "Интерфаксу" теолог Ниязалы Арипов, решение о разделении кладбищ не по национальности усопших, а по их религиозным взглядам связано с тем, что в последнее время в Киргизии все чаще происходят споры из-за принадлежности захораниваемого к другой религиозной конфессии.
Он напомнил, что в конце 2016 года в республике трижды перезахоранивали женщину, которая при жизни приняла христианско-баптистское вероучение. Женщину хоронили на общем кладбище, но местные жители выкапывали тело и требовали от родственников умершей забрать его. Конфликт разрешился только после вмешательства правоохранительных органов. В итоге баптистка была похоронена в горах, а местонахождение могилы держится в тайне, чтобы местные жители не осквернили ее.
В Киргизии более 80% населения являются мусульманами-суннитами, 16% - православные христиане, остальные 4% представители других конфессий. В настоящий момент захоронения происходят по национальному признаку на общих кладбищах, которые условно разделены на соответствующие секторы.
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