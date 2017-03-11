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Дальнее зарубежье 11.03.2017 13:58

Американские военные находятся в Манбидже без разрешения властей Сирии - Асад

Военнослужащие США присутствуют в сирийском городе Манбидж незаконно, поскольку Дамаск не давал разрешение на их размещение, заявил в интервью китайскому телеканалу "Феникс" президент Сирии Башар Асад.

"Любые иностранные войска, прибывающие в Сирию без нашего приглашения или консультаций с нами или без разрешения - интервенты в независимости от того, американцы ли они, турки или кто-нибудь еще", - сказал президент.

При этом он выразил сомнение в эффективности участия США в борьбе с террористами.

"Американцы проиграли почти каждую войну. Они проиграли в Ираке, им пришлось, в конце концов, уйти. Даже в Сомали, не говоря о Вьетнаме в прошлом и о соседнем с вами Афганистане", - отметил Б.Асад, добавив, что армия США "хороша в создании проблем и в разрушениях", но не в разрешении проблем.

Ранее на этой неделе курдская телерадиокомпания "Рудау" сообщала, что возглавляемая США международная коалиция против ИГ (запрещена в РФ) направила в прошлые е выходные американских военных в сирийский Манбидж.

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Тэги: АСАД, США, МАНБИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]