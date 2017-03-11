Американские военные находятся в Манбидже без разрешения властей Сирии - Асад

Военнослужащие США присутствуют в сирийском городе Манбидж незаконно, поскольку Дамаск не давал разрешение на их размещение, заявил в интервью китайскому телеканалу "Феникс" президент Сирии Башар Асад.
"Любые иностранные войска, прибывающие в Сирию без нашего приглашения или консультаций с нами или без разрешения - интервенты в независимости от того, американцы ли они, турки или кто-нибудь еще", - сказал президент.
При этом он выразил сомнение в эффективности участия США в борьбе с террористами.
"Американцы проиграли почти каждую войну. Они проиграли в Ираке, им пришлось, в конце концов, уйти. Даже в Сомали, не говоря о Вьетнаме в прошлом и о соседнем с вами Афганистане", - отметил Б.Асад, добавив, что армия США "хороша в создании проблем и в разрушениях", но не в разрешении проблем.
Ранее на этой неделе курдская телерадиокомпания "Рудау" сообщала, что возглавляемая США международная коалиция против ИГ (запрещена в РФ) направила в прошлые е выходные американских военных в сирийский Манбидж.
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