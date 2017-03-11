Двое высокопоставленных талибов ликвидированы афганскими военными у границы с Таджикистаном

На северо-востоке Афганистана убиты двое высокопоставленных лидеров террористического движения "Талибан".
Как сообщает в субботу пресс-служба 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин", в ходе боев в приграничном с Таджикистаном уезде Дашт-э-Арчи провинции Кундуз были убиты начальник военной комиссии "Талибан" Кари Дост Мухаммед и глава комиссии по финансам мулла Нияз Мохаммад.
В ходе операции были также ликвидированы не менее шести других боевиков, уничтожены три мотоцикла и склад взрывчатых веществ и боеприпасов.
В другом сообщении пресс-службы армейского корпуса, в зону ответственности которого входят четыре провинции северо-восточной зоны Афганистана, говорится, что в ходе операции на территории уезда Данд-э-Шахабуддин провинции Баглан был убит как минимум один боевик "Талибана", еще двое получили ранения.
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