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Дальнее зарубежье 11.03.2017 14:11

Двое высокопоставленных талибов ликвидированы афганскими военными у границы с Таджикистаном

На северо-востоке Афганистана убиты двое высокопоставленных лидеров террористического движения "Талибан".

Как сообщает в субботу пресс-служба 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин", в ходе боев в приграничном с Таджикистаном уезде Дашт-э-Арчи провинции Кундуз были убиты начальник военной комиссии "Талибан" Кари Дост Мухаммед и глава комиссии по финансам мулла Нияз Мохаммад.

В ходе операции были также ликвидированы не менее шести других боевиков, уничтожены три мотоцикла и склад взрывчатых веществ и боеприпасов.

В другом сообщении пресс-службы армейского корпуса, в зону ответственности которого входят четыре провинции северо-восточной зоны Афганистана, говорится, что в ходе операции на территории уезда Данд-э-Шахабуддин провинции Баглан был убит как минимум один боевик "Талибана", еще двое получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]