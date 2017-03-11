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Дальнее зарубежье 11.03.2017 14:30

Расследование вмешательства РФ в президентские выборы в США поручено особому отделу ФБР - ТВ

Контрразведывательный департамент ФБР будет вести расследование по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, сообщил телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Данная деятельность будет проходить в форме "стандартного контрразведывательного расследования", отметил источник.

В расследовании будут задействованы около 20 человек. Они не будут сильно ограничены во времени и в основном сконцентрируются на общении с интересующими ФБР лицами. В этом деле задействовано на 5-10 агентов меньше, чем в расследовании дела об электронной почте бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В то же время, отметил источник, данный факт отнюдь не означает, что дело о влиянии РФ на выборы не представляет интерес для американской администрации.

Си-Эн-Эн напоминает, что контрразведывательный департамент ФБР занимается защитой секретной информации разведывательного сообщества США и наиболее современных технологий, используемых федеральными властями и частным сектором, борьбой со шпионажем, в том числе в киберпространстве, а также предотвращением попадания оружия массового уничтожения в руки врагов США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ФБР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]