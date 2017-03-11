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Карабахский конфликт 11.03.2017 14:08

У Баку и Еревана есть желание двигаться вперед для урегулирования конфликта в Карабахе – французский посредник

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти считает, что переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта сдвинулся с места.

"Переговорный процесс сдвинулся с места", - сказал С.Висконти журналистам в субботу в Баку, сообщают местные СМИ.

По его словам, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ продолжают предпринимать совместные усилия для решения нагорно-карабахского конфликта. "Конечно, это не легкий вопрос, так как наблюдается напряженность на линии фронта. Но у сторон есть желание двигаться вперед. Мне кажется, что это очень важный момент", - добавил он.

В свою очередь, российский сопредседатель Игорь Попов отметил, что стороны конфликта должны выполнять договоренности, достигнутые на встречах президентов Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]