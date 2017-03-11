У Баку и Еревана есть желание двигаться вперед для урегулирования конфликта в Карабахе – французский посредник

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти считает, что переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта сдвинулся с места.
"Переговорный процесс сдвинулся с места", - сказал С.Висконти журналистам в субботу в Баку, сообщают местные СМИ.
По его словам, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ продолжают предпринимать совместные усилия для решения нагорно-карабахского конфликта. "Конечно, это не легкий вопрос, так как наблюдается напряженность на линии фронта. Но у сторон есть желание двигаться вперед. Мне кажется, что это очень важный момент", - добавил он.
В свою очередь, российский сопредседатель Игорь Попов отметил, что стороны конфликта должны выполнять договоренности, достигнутые на встречах президентов Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге.
А.Азизов
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