Асад пока не видит возможности для практического сотрудничества с США в борьбе с терроризмом

У Сирии и США в настоящий момент отсутствует возможность вести совместную борьбу с терроризмом, заявил в интервью китайскому телеканалу "Феникс" президент Сирии Башар Асад.
"Да, в теории (потенциал сотрудничества - ИФ) есть, но на практике нет, потому что на официальном уровне связь между Сирией и Соединенными Штатами отсутствует", - сказал Б.Асад.
При этом он упомянул рейды военнослужащих США против террористов в Сирии, назвав подобные акции незаконными, поскольку они проводятся без сотрудничества или консультаций с Дамаском или с армией Сирии.
Он отметил, что теоретически Сирия и США имеют одну и ту цель - победу над террористами, но эта цель пока не перешла в плоскость сотрудничества двух стран.
Б.Асад также ответил отрицательно на вопрос о наличии личных контактов с президентом США Дональдом Трампом. В то же время президент допустил возможность неформальных каналов общения между Дамаском и Вашингтоном. Однако, по мнению Б.Асада, подобный формат недопустим для диалога лидеров двух государств.
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