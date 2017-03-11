Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван решать вопросы за столом переговоров, а не боевыми действиями – американский сопредседатель

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров для урегулирования карабахского конфликта, заявил американский посредник Ричард Хогланд на пресс-конференции в субботу в Баку.

"Мы провели в субботу утром важные переговоры с президентом Азербайджана. Также, мы продолжили эти переговоры с главой МИД за завтраком", - сказал Р.Хогланд.

По его словам, на встречах была подчеркнута важность возвращения сторон конфликта за стол переговоров. "Годовщину боестолкновений в зоне конфликта (в апреле - ИФ) нужно отметить за столом переговоров, а не боевыми действиями. Военного решения конфликта мы не видим. С таким же заявлением мы выступим в Ереване", - добавил он.

Ф.Исазаде