Американский посредник по Карабаху отмечает ведущую роль России в урегулировании конфликта, рассчитывает на скорую встречу Алиева и Саргсяна

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд рассчитывает на скорую встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Встречи президентов Азербайджана и Армении проводится регулярно. Бывают периоды, когда они проводятся часто, бывают - редко. Не хочу создавать иллюзий о том, что подобная встреча состоится в скором времени. Но мы надеемся, что она состоится в ближайшее время", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.
По его словам, Россия взяла на себя ведущую роль в рамках урегулирования конфликта. "Нас радует, что все три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ действуют с единой позиции, между нами нет дистанцирования", - добавил он.
Р.Хогланд подчеркнул, что в документах, принятых по итогам встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге имеются пункты, призывающие стороны конфликта активизировать деятельность по увеличению мер доверия и рассмотреть новые шаги, которые приведут к повышению доверия между сторонами конфликта.
Ф.Исазаде
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