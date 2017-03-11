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Карабахский конфликт 11.03.2017 14:54

Американский посредник по Карабаху отмечает ведущую роль России в урегулировании конфликта, рассчитывает на скорую встречу Алиева и Саргсяна

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд рассчитывает на скорую встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Встречи президентов Азербайджана и Армении проводится регулярно. Бывают периоды, когда они проводятся часто, бывают - редко. Не хочу создавать иллюзий о том, что подобная встреча состоится в скором времени. Но мы надеемся, что она состоится в ближайшее время", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.

По его словам, Россия взяла на себя ведущую роль в рамках урегулирования конфликта. "Нас радует, что все три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ действуют с единой позиции, между нами нет дистанцирования", - добавил он.

Р.Хогланд подчеркнул, что в документах, принятых по итогам встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге имеются пункты, призывающие стороны конфликта активизировать деятельность по увеличению мер доверия и рассмотреть новые шаги, которые приведут к повышению доверия между сторонами конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]