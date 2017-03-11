В Дамаске совершен двойной теракт, погибли 30 человек

Не менее 30 человека стали жертвами двух взрывов произошедших в районе Баб Мусалла в Дамаске, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Еще около 40 человек получили ранения.

По некоторым данным, одна из бомб была приведена в действие террористом-смертником.