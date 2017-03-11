Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не склонен переоценивать воинственную риторику сторон карабахского конфликта

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд считает, что в ряде случаях военная риторика заявлений по карабахскому конфликту предназначена для внутренней аудитории.
"Военная риторика исходит не только от одной стороны карабахского конфликта. Надо также понимать, что эти заявления иногда делаются для внутренней публики и не всегда означают будущих шагов", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.
Он в шутку сравнил ситуацию с дракой двух детей в школе, в которую вмешивается учитель. "Если бы я не верил в силу дипломатии, я никогда бы не занимался этим. Главной моей обязанностью и других сопредседателей является обеспечение дипломатического решения для урегулирования конфликта", - добавил американский посредник.
Р.Хогланд подчеркнул, что верит в дипломатическое решение конфликта, "несмотря на то, что это затяжной и сложный конфликт".
Посредник отметил, что любые военные действия являются бедствием. "На фоне повышенной военной риторики риск насилия в зоне конфликта велик. Но надо понимать, что война это бедствие", - добавил он.
Ф.Исазаде
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Двое украинских военных погибли, 16 получили ранения в Донбассе за сутки
В Дамаске совершен двойной теракт, погибли 30 человек
Асад пока не видит возможности для практического сотрудничества с США в борьбе с терроризмом
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»