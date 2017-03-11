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Карабахский конфликт 11.03.2017 15:11

Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не склонен переоценивать воинственную риторику сторон карабахского конфликта

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд считает, что в ряде случаях военная риторика заявлений по карабахскому конфликту предназначена для внутренней аудитории.

"Военная риторика исходит не только от одной стороны карабахского конфликта. Надо также понимать, что эти заявления иногда делаются для внутренней публики и не всегда означают будущих шагов", - сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу.

Он в шутку сравнил ситуацию с дракой двух детей в школе, в которую вмешивается учитель. "Если бы я не верил в силу дипломатии, я никогда бы не занимался этим. Главной моей обязанностью и других сопредседателей является обеспечение дипломатического решения для урегулирования конфликта", - добавил американский посредник.

Р.Хогланд подчеркнул, что верит в дипломатическое решение конфликта, "несмотря на то, что это затяжной и сложный конфликт".

Посредник отметил, что любые военные действия являются бедствием. "На фоне повышенной военной риторики риск насилия в зоне конфликта велик. Но надо понимать, что война это бедствие", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]