Эрдоган увидел в отказе властей Нидерландов пустить самолет с главой МИД Турции отголоски нацизма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара даст ответ Нидерландам в связи с тем, что власти этой страны не разрешили самолету главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, приземлиться на территории страны.

"После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой", - приводит в субботу слова президента Анатолийское агентство новостей.

"Посмотрим, как после этого ваши (Нидерландов - ИФ) самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею в виду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения", - отметил Р.Т.Эрдоган.

Президент заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", назвав меры против официальных лиц Анкары "остатками нацизма и фашизма".

Ранее в субботу стало известно, что правительство Нидерландов не разрешила посадку самолета с М.Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.

Изменения в конституцию расширяют полномочия президента Турции.