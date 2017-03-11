МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов после отказа Гааги пустить самолет с главой турецкого МИД

Поверенный в делах Нидерландов в Анкаре вызван в МИД Турции после того, как власти этой страны не разрешили приземлиться самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, сообщила газета "Дейли сабах".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что Анкара даст ответ Нидерландам в связи с данным решением. "После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой", - сказал президент.

Правительство Нидерландов не разрешило посадку самолета с М.Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.