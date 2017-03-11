МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов после отказа Гааги пустить самолет с главой турецкого МИД

Поверенный в делах Нидерландов в Анкаре вызван в МИД Турции после того, как власти этой страны не разрешили приземлиться самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, сообщила газета "Дейли сабах".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что Анкара даст ответ Нидерландам в связи с данным решением. "После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой", - сказал президент.
Правительство Нидерландов не разрешило посадку самолета с М.Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.
Азербайджанский солдат убит армянскими военными в Карабахе
Хогланд не стал комментировать ситуацию, связанную с Аскеровым и Гулиевым
Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не склонен переоценивать воинственную риторику сторон карабахского конфликта
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»