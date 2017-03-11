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Дальнее зарубежье 11.03.2017 17:01

Бельгийские СМИ выяснили, что целью террористов-смертников, взорвавшихся год назад в аэропорту Брюсселя, были русские, американцы и израильтяне

Бельгийская полиция располагает 10-минутной записью разговора террористов-смертников Наджима Лаашрауи и Ибрагима эль-Бакрауи, взорвавшихся 22 марта 2016 года в брюссельском аэропорту "Завентем", сообщил в субботу ряд бельгийских СМИ, опубликовавших текст этого диалога.

"Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с божьей помощью завтра, во вторник, 22 марта", - приводятся в публикациях слова Н.Лаашрауи.

"Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том... Если использовать "калашниковы", учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т.д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы был... максимум жертв, нужно внедриться (в толпу - ИФ) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью", - объяснил своему сообщнику Н.Лаашрауи.

И.эль-Бакрауи говорит в ответ, что чувствует слежку и боится быть арестованным в любой момент, поэтому надо "ускорить работу".

Н.Лаашрауи уточняет в разговоре, что, помимо аэропорта, целью является метро.

В портативном компьютере, который полиция обнаружила после терактов 22 марта в мусорном баке, следователи обнаружили письмо с требованиями к правительству, записанное накануне взрывов, отмечают СМИ.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, СЛЕДСТВИЕ, ЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]