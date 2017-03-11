Председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич и лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько, задержанные в пятницу вечером в Молодечно (Минская область) после прошедшего там "Марша нетунеядцев", получили по 15 суток ареста.

"Суд Молодечненского района присудил председателю движения "За Свободу" Юрия Губаревичу арест на 15 суток за организацию марша "Я нетунеядец" в Молодечно", - сообщает пресс-служба движения.

Ю.Губаревич обвинялся по статье 23.34 ч. 3 КоАП РБ (организация или участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые были совершены повторно).

Позднее в сообщении пресс-службы ОГП сообщили, что аналогичное наказание получил А.Лебедько.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Молодечно после "Марша нетунеядцев" были задержаны лидеры правоцентристской коалиции Виталий Рымашевский, А.Лебедько и Ю.Губаревич, а также лидер Христианско-демократического движения Ольга Ковалькова, журналист Сергей Королевич и ряд других.

В митинге в Молодечно приняли участие около 500 человек.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет 23 белорусских рубля, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.