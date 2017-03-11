Азербайджанский солдат убит армянскими военными в Карабахе

Азербайджанский солдат погиб в зоне карабахского конфликта в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.
"11 марта в результате обстрела ВС Армении в Нагорном Карабахе азербайджанских позиций был убит военнослужащий Гасанали Аббасов", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Руководство Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
А.Азизов
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