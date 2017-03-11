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Карабахский конфликт 11.03.2017 17:05

Азербайджанский солдат убит армянскими военными в Карабахе

Азербайджанский солдат погиб в зоне карабахского конфликта в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.

"11 марта в результате обстрела ВС Армении в Нагорном Карабахе азербайджанских позиций был убит военнослужащий Гасанали Аббасов", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Руководство Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

А.Азизов

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]