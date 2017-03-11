Теракты в Дамаске унесли жизни 40 иракских паломников

Взрывы двух бомб в центре Дамаска в субботу привели к гибели порядка 40 иракских паломников-шиитов, сообщили западные СМИ со ссылкой на МИД Ирака.

Ранее сообщалось о гибели в Дамаске 30 человек.

"Первоначальные данные указывают гибель 40 мучеников, еще 120 получили ранения", - заявил представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль.

По его словам, бомбы были заложены у дороги, по которой проезжали автобусы с паломниками.

СМИ отмечают, что согласно заявлению иракского МИД, ответственность за теракты лежит на суннитских экстремистских группировках.