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Дальнее зарубежье 11.03.2017 17:57

Теракты в Дамаске унесли жизни 40 иракских паломников

Взрывы двух бомб в центре Дамаска в субботу привели к гибели порядка 40 иракских паломников-шиитов, сообщили западные СМИ со ссылкой на МИД Ирака.

Ранее сообщалось о гибели в Дамаске 30 человек.

"Первоначальные данные указывают гибель 40 мучеников, еще 120 получили ранения", - заявил представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль.

По его словам, бомбы были заложены у дороги, по которой проезжали автобусы с паломниками.

СМИ отмечают, что согласно заявлению иракского МИД, ответственность за теракты лежит на суннитских экстремистских группировках.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАК, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]