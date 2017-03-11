РФ и Египет согласовали протокол по авиабезопасности, осталось определить дату подписания - Соколов

РФ и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, осталось лишь определить дату его подписания, сказал глава Минтранса РФ Максим Соколов журналистам в кулуарах форума Vestifinance в субботу.

"(Египетская сторона - ИФ) просто не обозначила пока дату, место и время для подписания этого соглашения. А так все вопросы согласованы", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов.

В конце февраля протокол по авиабазопасности между двумя странами был одобрен правительством РФ. Согласно документу, российские специалисты будут проверять технические средства досмотра в международных аэропортах Египта, а также оценивать эффективность мероприятий по обеспечению авиабезопасности с применением тест-предметов в сотрудничестве с местными органами безопасности.

В ходе ознакомительных поездок в Египет специалисты РФ будут изучать организацию и проведение сотрудниками аэропортов процедур регистрации пассажиров и багажа; предполетного досмотра людей, грузов, почты, самих самолетов, а также их технического и наземного обслуживания; посадки на борт воздушного судна. В зоне внимания российских экспертов также будет досмотр товаров, реализуемых в контролируемой зоне аэропорта, организация и обеспечение безопасности периметра аэропорта и объектов его инфраструктуры, говорится в проекте протокола.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.