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11.03.2017 18:44

В МИД Казахстана пока не получали уведомления о переносе или отмене "Астаны-3"

В Министерстве иностранных дел Казахстана не располагают информацией об отмене или переносе третьего раунда межсирийских переговоров в Астане, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

"Мы пока не получали никакого уведомления. Мы по-прежнему готовимся на указанные даты", - сказал А.Жайнаков, комментируя выдвинутые представителями сирийской вооруженной оппозиции требования о переносе переговоров на другую дату.

"Если будут изменения, сообщим. Пока нет изменений: отмены или переноса", - добавил представитель МИД.

В субботу представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров.

В заявлении военной делегации революционных сил Сирии, опубликованном в Twitter, в числе требований назван перенос даты проведения астанинских переговоров на срок после объявленного перемирия (с 7-20 марта).

Кроме того, авторы заявления требуют, до встречи в Астане завершить обсуждение "документа о механизме прекращения огня, о котором договорились в Анкаре".

В документе также говорится о необходимости полного соблюдения режима прекращения огня, а также содержится требование "остановить принудительное выселение и процесс демографического изменения в некоторых районах Сирии".

Как сообщалось, третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]