В Министерстве иностранных дел Казахстана не располагают информацией об отмене или переносе третьего раунда межсирийских переговоров в Астане, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

"Мы пока не получали никакого уведомления. Мы по-прежнему готовимся на указанные даты", - сказал А.Жайнаков, комментируя выдвинутые представителями сирийской вооруженной оппозиции требования о переносе переговоров на другую дату.

"Если будут изменения, сообщим. Пока нет изменений: отмены или переноса", - добавил представитель МИД.

В субботу представители сирийской вооруженной оппозиции выдвинули ряд условий для проведения переговоров.

В заявлении военной делегации революционных сил Сирии, опубликованном в Twitter, в числе требований назван перенос даты проведения астанинских переговоров на срок после объявленного перемирия (с 7-20 марта).

Кроме того, авторы заявления требуют, до встречи в Астане завершить обсуждение "документа о механизме прекращения огня, о котором договорились в Анкаре".

В документе также говорится о необходимости полного соблюдения режима прекращения огня, а также содержится требование "остановить принудительное выселение и процесс демографического изменения в некоторых районах Сирии".

Как сообщалось, третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 марта.