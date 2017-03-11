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СНГ 11.03.2017 19:05

Украинские прокуроры готовы допросить Януковича в России

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины намерен направить ходатайство в Генпрокуратуру РФ о допросе бывшего президента Украины Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по уголовным производствам о противодействии протестным акциям и создании преступной группировки.

"Те документы (письмо Генпрокуратуры РФ о готовности рассмотреть возможность допроса В.Януковича на территории России в присутствии сотрудников украинских правоохранительных органов - ИФ) были получены в рамках расследования уголовного производства по подозрению Виктора Януковича в государственной измене. Этот эпизод расследуют следственные прокуроры Главной военной прокуратуры. Конечно, в нашем департаменте открыт ряд уголовной производств... В тех производствах, в частности, в противодействии протестным акциям, Российская Федерация непосредственно ее Генеральная прокуратура отказала в выдаче, в экстрадиции бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас", - сказал в субботу в эфире телеканала "112 Украина" начальник департамента Сергей Горбатюк

"Что касается тех обвинений, которые расследуются нашим департаментом, то соответствующие ходатайства о допросе в каждом производстве, где сообщено о подозрении, в частности в противодействии протестным акциям и в создании и деятельности преступной группировки, (. . .) мы будет направлять соответствующие ходатайство (в Генпрокуратуру РФ - ИФ) о его допросе", - уточнил С.Горбатюк.

Он отметил, что допрос будет происходить на территории Российской Федерации, а кто его будет проводить - должна решать российская сторона. "Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, в которых он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно (провести допрос - ИФ), или запросят следователей (с Украины - ИФ.), или предложат провести видеоконференцию", - сказал С.Горбатюк.

Он добавил, что по уголовному производству по подозрению В.Януковича в госизмене будут принимать решение следственные прокуроры Главной военной прокуратуры Украины.

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Тэги: ЯНУКОВИЧ, ДОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]