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Дальнее зарубежье 11.03.2017 19:21

Премьер Нидерландов назвал критику Эрдогана в адрес Амстердама чрезмерной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с отменой визита в Роттердам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу непропорциональным происшедшему, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур", - цитирует агентство премьера, прокомментировавшего обвинение Р.Т.Эрдоганом властей Нидерландов в "фашизме".

При этом М.Рютте заявил, что не считает правильным, когда "турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев - да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь - голландцев".

В то же время премьер заявил о важности сохранения хороших отношений между Нидерландами и Турцией.

Ранее в субботу правительство Нидерландов не разрешило посадку самолета с М.Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.

После этого Р.Т.Эрдоган заявил, что Анкара ответит Нидерландам на эти действия. Турецкий президент также заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", назвав меры против официальных лиц Анкары "остатками нацизма и фашизма".

Предлагаемые в Конституцию Турции изменения расширяют полномочия президента, что вызывает неоднозначные оценки у наблюдателей.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]