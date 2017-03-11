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СНГ 11.03.2017 20:00

Киев будет настаивать на ужесточении мер против Москвы в случае невыполнения ею решения суда ООН в Гааге - МИД Украины

Невыполнение Москвой решения Международного суда ООН в Гааге о временных мерах по иску Украины против России даст основания Киеву просить суд об ужесточении мер, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Решения Международного арбитражного суда ООН в Гааге имеют особую природу. С ними не ходят в исполнительную службу. Решение снимает вопрос о том, должна что-то сделать Россия или нет. Должна. Поэтому на заседаниях Совета безопасности ООН мы каждый раз будем требовать отчета о том, как Россия выполняет обязательное для всех решение Международного суда ООН. Это меняет саму манеру общения с Россией. Кроме того, никто не мешает нам дополнительно обратиться в суд ООН, чтобы он ужесточил меры в связи с тем, что РФ не соблюдает решение суда"- сообщила Е.Зеркаль в интервью изданию "Зеркало неделя. Украина" (ZN.UA) в субботу.

Так она ответила на вопрос, что будет делать Украина в ситуации, если Россия откажется выполнять решение суда ООН по временным мерам.

По ее словам, решение суда переводит вопрос из политической в правовую плоскость. "И уже этот факт меняет всю дипломатическую работу. Россия осознает это. Быть подотчетным за исполнение соглашения - серьезное испытание для России", - отметила замглавы МИД Украины.

По ее словам, украинская сторона сознательно не ставит перед судом "вопросы оккупации территории Украины, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе". "Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины", - сказала Е.Зеркаль.

16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности. Иск был подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинская сторона рассчитывает на принятие судом ООН в Гааге решения о введении временных мер к РФ до конца апреля.

Киев просит ввести следующие временные меры: обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора; осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; повлиять на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от осуществления любых мер дискриминации в Крыму; разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа; прекратить ограничения образования на украинском языке.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ООН


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