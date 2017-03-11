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Дальнее зарубежье 11.03.2017 20:30

Латвийский премьер призывал министров не посещать мероприятия в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге

Премьер Латвии Марис Кучинскис не планирует участвовать 16 марта в мероприятиях в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге и призывает к этому других министров, сообщил в субботу агентству BNS пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Большинство министров национального объединения "Все для Латвии!" - "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров СС стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису, которого глава правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост.

Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день договоренностей нет.

16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона Ваффен СС. Согласно официальной трактовке истории Латвии, легионеры из 15-ой и 19-ой дивизий СС воевали против советской оккупации за свободу страны. В их состав входили около 140 тысяч человек.

Латвийский легион был сформирован в феврале 1943 года, а 16 марта 1944 года он вступил в бои против советских войск в районе Опочки у реки Великая.

Проводимые ежегодно 16 марта в Латвии мероприятия вызывают широкий резонанс как в местных, так и в зарубежных СМИ. Антифашистские организации считают, что возложение в Риге цветов к памятнику Свободы в день памяти легионеров является прославлением нацизма.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, ЛЕГИОНЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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