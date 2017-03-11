Латвийский премьер призывал министров не посещать мероприятия в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге

Премьер Латвии Марис Кучинскис не планирует участвовать 16 марта в мероприятиях в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге и призывает к этому других министров, сообщил в субботу агентству BNS пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.
Большинство министров национального объединения "Все для Латвии!" - "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".
В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров СС стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису, которого глава правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост.
Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день договоренностей нет.
16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона Ваффен СС. Согласно официальной трактовке истории Латвии, легионеры из 15-ой и 19-ой дивизий СС воевали против советской оккупации за свободу страны. В их состав входили около 140 тысяч человек.
Латвийский легион был сформирован в феврале 1943 года, а 16 марта 1944 года он вступил в бои против советских войск в районе Опочки у реки Великая.
Проводимые ежегодно 16 марта в Латвии мероприятия вызывают широкий резонанс как в местных, так и в зарубежных СМИ. Антифашистские организации считают, что возложение в Риге цветов к памятнику Свободы в день памяти легионеров является прославлением нацизма.
Азербайджанский солдат убит армянскими военными в Карабахе
Хогланд не стал комментировать ситуацию, связанную с Аскеровым и Гулиевым
Сопредседатель МГ ОБСЕ от США не склонен переоценивать воинственную риторику сторон карабахского конфликта
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли четырех рыбаков на Каспии
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»