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Регион 12.03.2017 09:03

Совет национальной безопасности Грузии соберется в Батуми после беспорядков

Специальное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по поручению президента Грузии состоится в воскресенье в Батуми, сообщил журналистам находящийся в Батуми секретарь СНБ Грузии Давид Раквиашвили.

"Важнее всего, что эти негативные процессы остановлены. К сожалению, есть пострадавшие, как гражданские лица, так и полицейские. Выражение свободы слова - это право граждан, но проявление вандализма не может иметь ничего общего с этим правом", - сказал Д.Раквиашвили.

Он сообщил, что в заседании СНБ примут участие министр внутренних дел и представители властей Аджарии.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

К активным действиям по восстановлению порядка в Батуми спецназ и полицейские приступили рано утром в воскресенье. По информации СМИ, десятки участников беспорядков были задержаны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СНБ, БАТУМИ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]