Совет национальной безопасности Грузии соберется в Батуми после беспорядков

Специальное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по поручению президента Грузии состоится в воскресенье в Батуми, сообщил журналистам находящийся в Батуми секретарь СНБ Грузии Давид Раквиашвили.

"Важнее всего, что эти негативные процессы остановлены. К сожалению, есть пострадавшие, как гражданские лица, так и полицейские. Выражение свободы слова - это право граждан, но проявление вандализма не может иметь ничего общего с этим правом", - сказал Д.Раквиашвили.

Он сообщил, что в заседании СНБ примут участие министр внутренних дел и представители властей Аджарии.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

К активным действиям по восстановлению порядка в Батуми спецназ и полицейские приступили рано утром в воскресенье. По информации СМИ, десятки участников беспорядков были задержаны.