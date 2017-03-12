Совет национальной безопасности Грузии соберется в Батуми после беспорядков

Специальное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) по поручению президента Грузии состоится в воскресенье в Батуми, сообщил журналистам находящийся в Батуми секретарь СНБ Грузии Давид Раквиашвили.
"Важнее всего, что эти негативные процессы остановлены. К сожалению, есть пострадавшие, как гражданские лица, так и полицейские. Выражение свободы слова - это право граждан, но проявление вандализма не может иметь ничего общего с этим правом", - сказал Д.Раквиашвили.
Он сообщил, что в заседании СНБ примут участие министр внутренних дел и представители властей Аджарии.
Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.
К активным действиям по восстановлению порядка в Батуми спецназ и полицейские приступили рано утром в воскресенье. По информации СМИ, десятки участников беспорядков были задержаны.
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