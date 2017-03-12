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Регион 12.03.2017 09:05

В столкновении митингующих со спецназом в Батуми пострадали 22 человека, в том числе шесть полицейских

В результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста в Батуми (Грузия) за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских, сообщил в ночь на воскресенье министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

"Большинство из пострадавших уже выписаны из больницы", - сказал министр.

Как сообщалось, ситуация в Батуми обострилась несколько часов назад после задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы. Против них полицейские применили силу, надев им на руки наручники. Были задержаны еще четверо местных граждан, которых перевезли в управление полиции Аджарии.

У здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освобождения задержанных. Позже участники митинга попытались ворваться в здание управления полиции, но вызванный спецназ не позволил им этого сделать. Спецназовцы применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАТУМИ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]