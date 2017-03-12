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Дальнее зарубежье 12.03.2017 09:18

Трамп высоко оценил работу охраны в связи с задержанием мужчины, проникшего на территорию Белого дома

Президент США Дональд Трамп навал "фантастической" работу сотрудников своей секретной службы, задержавших человека, который сумел самовольно проникнуть на охраняемую территорию Белого дома, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Секретная служба проделала фантастическую работу", - заявил президент из гольф-клуба в Виргинии, куда выехал на выходные, после того, как ему доложили о проникновении, отмечает агентство.

Он назвал злоумышленника "человеком с проблемами" и добавил, что "все это печально".

Как сообщают СМИ, некто Джонатан Тран, 26 лет, житель штата Калифорния, был задержан на территории Белого дома сотрудниками охраны. В ответ на вопрос о том, каким образом он попал на территорию, он заявил, что "перелез через ограду" и никаких разрешений на посещение Белого дома не получал. При этом он добавил, что является "другом президента" и у него назначена встреча с ним.

У Дж.Трана среди прочих вещей были найдены ноутбук и письмо, в котором упоминаются "российские хакеры" и то, что он располагает определенной информацией на этот счет.

Проведенная проверка показала, что безопасности американского президента ничего не угрожает.

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Тэги: ТРАМП, БЕЛЫЙ/ДОМ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]