Число коррупционных дел в китайских судах за 2016 год увеличилось на 30%

Количество связанных с коррупцией дел, заслушанных китайскими судами в 2016 году, выросло на одну треть по сравнению с 2015 годом, сообщил председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян.

В докладе чиновника на проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) говорится, что в минувшем году судами Китая различных ступеней было заслушано 45 тыс. коррупционных дел с 63 тыс. фигурантами. Это число увеличилось по сравнению с 2015 годом на одну треть.

В докладе на форуме председателя Верховной народной прокуратуры Цао Цзяньмина указывается, что борьба с коррупцией в стране активизируется и впредь.

"Нулевая терпимость в отношении коррупции, безусловно, не претерпит изменений", - заявил генпрокурор.

И Чжоу Цян, и Цао Цзяньмин подчеркнули, что власти продолжат активно бороться с проявлениями "трех зол" - терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

В 2015 году более 1,4 тыс. человек было привлечено к ответственности в Китае за преступления, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности, участием в деятельности сепаратистского и террористического характера, что в два раза превышает уровень 2014 года.

Борьба с коррупцией была развернута в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, который перед приходом к власти заявил, что коррупция угрожает самому существованию КНР и Коммунистической партии Китая.

К настоящему времени по обвинению в коррупции в Китае осужден ряд высокопоставленных чиновников, включая члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкана.