Нидерланды после запрета на посадку самолета с главой МИД Турции выслали из страны турецкого министра по делам семьи

Власти Нидерландов выслали министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме.

"Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня направляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции", - приводит слова министра, размещенные на ее страничке в Twitter, турецкое информационное агентство "Анадолу".

Она также привала мировое сообщество отреагировать на действия властей Нидерландов, назвав их "фашистскими", и заявила что такое отношение к женщине-министру неприемлемо.

Между тем, как сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провели акцию протеста у турецкого консульства в Роттердаме. Ночью местные власти применили конную полицию и водометы.

Как сообщалось, в субботу правительство Нидерландов не разрешило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, мотивировав это решение тем, что приуроченный к конституционному референдуму в Турции 16 апреля митинг в Роттердаме, на котором планировал выступить министр, мог представлять угрозу общественной безопасности.

После этого Р.Т.Эрдоган заявил, что Анкара ответит Нидерландам на эти действия. Турецкий президент также заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", назвав меры против официальных лиц Анкары "остатками нацизма и фашизма".

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте счел чрезмерным недовольство президента Турции в связи с отменой визита в Роттердам М.Чавушоглу.

"Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур", - привело слова М.Рютте, комментируя обвинение в адрес властей Нидерландов в "фашизме".

При этом М.Рютте заявил, что не считает правильным, когда "турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев - да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь - голландцев".

Между тем, как передает "Анадолу", у посольства Нидерландов в Анкаре и у генконсульства Нидерландов в Стамбуле проходят акции протеста против действий нидерландских властей в отношении турецких министров. Полиция Турции приняла усиленные меры безопасности вокруг диппредставительств.