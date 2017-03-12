Глава МВД Грузии заявил о 40 задержанных в ходе беспорядков в Батуми

Около 40 человек задержаны в ходе произошедших в ночь на воскресенье беспорядков в Батуми, заявил журналистам утром в воскресенье министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона", - сказал министр.

По его словам, идет следствие и несколько задержанных уже идентифицированы.

"Я не исключаю и кадровых изменений в моем ведомстве, но надо посмотреть и вглубь этих событий", - сказал Г.Мгебришвили.

Он отметил, что в случае новых незаконных выступлений граждан в Батуми или любом другом регионе Грузии полиция применит силу.