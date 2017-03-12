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Регион 12.03.2017 10:16

Глава МВД Грузии заявил о 40 задержанных в ходе беспорядков в Батуми

Около 40 человек задержаны в ходе произошедших в ночь на воскресенье беспорядков в Батуми, заявил журналистам утром в воскресенье министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона", - сказал министр.

По его словам, идет следствие и несколько задержанных уже идентифицированы.

"Я не исключаю и кадровых изменений в моем ведомстве, но надо посмотреть и вглубь этих событий", - сказал Г.Мгебришвили.

Он отметил, что в случае новых незаконных выступлений граждан в Батуми или любом другом регионе Грузии полиция применит силу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, БАТУМИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]