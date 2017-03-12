В беспорядках в Батуми принимали участие члены партии Саакашвили, утверждает правозащитник

Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе не исключает, что субботние беспорядки в Батуми могли быть спровоцированы некоторыми политическими партиями.

"Некоторые наши оппоненты, политические партии пытались перевести протест людей в крайне агрессивное русло. Этому есть свидетельства, поэтому надо дождаться результатов проходящего следствия", - сказал журналистам в воскресенье З.Патарадзе.

Более предметно сформулировал это предположение аджарский правозащитник Тамаз Бакуридзе.

"Есть свидетельства, что представители партии "Единое национальное движение" находились среди агрессивно настроенной толпы", - сказал Т.Бакуридзе.

По его словам, беспорядки назревали в Аджарии давно.

"Центральные грузинские власти очень мало внимания уделяют проблемам Аджарии. Протест населения автономной республики нарастал, а вчерашние откровенно несправедливые и незаконные задержания полицейскими двух водителей стали последней каплей этого протеста", - сказал Т.Бакуридзе.

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Батуми пострадали 33 человека, среди них 15 полицейских. Задержаны около 40 участников беспорядков.

Волнения начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.