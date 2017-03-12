В беспорядках в Батуми принимали участие члены партии Саакашвили, утверждает правозащитник

Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе не исключает, что субботние беспорядки в Батуми могли быть спровоцированы некоторыми политическими партиями.
"Некоторые наши оппоненты, политические партии пытались перевести протест людей в крайне агрессивное русло. Этому есть свидетельства, поэтому надо дождаться результатов проходящего следствия", - сказал журналистам в воскресенье З.Патарадзе.
Более предметно сформулировал это предположение аджарский правозащитник Тамаз Бакуридзе.
"Есть свидетельства, что представители партии "Единое национальное движение" находились среди агрессивно настроенной толпы", - сказал Т.Бакуридзе.
По его словам, беспорядки назревали в Аджарии давно.
"Центральные грузинские власти очень мало внимания уделяют проблемам Аджарии. Протест населения автономной республики нарастал, а вчерашние откровенно несправедливые и незаконные задержания полицейскими двух водителей стали последней каплей этого протеста", - сказал Т.Бакуридзе.
Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Батуми пострадали 33 человека, среди них 15 полицейских. Задержаны около 40 участников беспорядков.
Волнения начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.
В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики
ВС Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт в зоне карабахского конфликта, погибли до 5 военнослужащих врага
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 118 раз
Укртатнафта получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Кременчуг
Банки-агенты АИФ в январе выдали ипотечных кредитов на 10 млн манатов
S&P подтвердило рейтинги Казахстана "BBB-/A-3", прогноз остается негативным
Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты
Кладбища в Киргизии разделят на сектора для разных конфессий
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 5 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
PolyMart стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Валентине Терешковой
Азербайджан – инвестиционно-привлекательная страна, Посол Китая Вэй Цзинхуа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»