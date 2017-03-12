Представители партии Саакашвили готовят в Батуми акцию протеста

Бывший председатель правительства Аджарии, заместитель председателя политсовета партии "Единое национальное движение" Леван Варшаломидзе в эфире телекомпании "Рустави 2" в воскресенье призвал своих сторонников и жителей Батуми провести вечером у здания правительства Аджарии мирную акцию протеста.
"Сегодня для нас важно сохранение спокойствия и стабильности, поэтому призываю всех, кто выступает против совершенных властями действий, собраться вместе и показать, сколько нас. Мы скажем свое слово и сделаем, что надо сделать", - заявил Л.Варшаломидзе.
Действующий председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе в беседе с журналистами заявил, что есть документальные свидетельства участия в беспорядках в Батуми представителей неких политических партий. Более определенно сформулировал это предположение аджарский правозащитник Тамаз Бакуридзе. "Есть свидетельства, что представители партии "Единое национальное движение" находились среди агрессивно настроенной толпы", - сказал Т.Бакуридзе.
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