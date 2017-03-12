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Регион 12.03.2017 11:16

Представители партии Саакашвили готовят в Батуми акцию протеста

Бывший председатель правительства Аджарии, заместитель председателя политсовета партии "Единое национальное движение" Леван Варшаломидзе в эфире телекомпании "Рустави 2" в воскресенье призвал своих сторонников и жителей Батуми провести вечером у здания правительства Аджарии мирную акцию протеста.

"Сегодня для нас важно сохранение спокойствия и стабильности, поэтому призываю всех, кто выступает против совершенных властями действий, собраться вместе и показать, сколько нас. Мы скажем свое слово и сделаем, что надо сделать", - заявил Л.Варшаломидзе.

Действующий председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе в беседе с журналистами заявил, что есть документальные свидетельства участия в беспорядках в Батуми представителей неких политических партий. Более определенно сформулировал это предположение аджарский правозащитник Тамаз Бакуридзе. "Есть свидетельства, что представители партии "Единое национальное движение" находились среди агрессивно настроенной толпы", - сказал Т.Бакуридзе.

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Тэги: АДЖАРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]