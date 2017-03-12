Ряд демократов в Конгрессе заявили, что могут прекратить участие в расследования по России

Некоторые демократы в комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке могут отстраниться от расследования дела о возможной причастности России к влиянию на выборы, если посчитают, что оно проводится недостаточно скрупулезно и носит "партийный" характер, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

"Я не намерена участвовать в шоу, которое не является серьезной попыткой расследования. Если это расследование не является законным, всесторонним и глубоким, то почему мы должны в нем участвовать", - приводит издание слова члена комитета Жаклин Спир (демократ от штата Калифорния).

Издание отмечает, что "демократы хотят увидеть на слушаниях свидетелей и предоставление соответствующих документов, включая налоговые декларации президента США Дональд Трампа, в то время как республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию беспрецедентного вторжения иностранной державы в американскую систему выборов".

В свою очередь лидер демократов в комитете Адам Шифф усомнился в возможности проведения заслуживающего доверия расследования, результаты которого могли бы удовлетворить сторонников обеих партий.