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Культура 12.03.2017 12:19

Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты

Каир намерен передать в дар Астане произведения искусства Древнего Египта для открытия в Национальном музее Казахстана зала мировой культуры, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта республики.

Как говорится в сообщении, такое намерение отражено в протоколе состоявшегося в Каире заседания казахстанско-египетской межправительственной комиссии, в котором обозначены актуальные направления торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества двух стран.

Согласно документу, стороны будут прорабатывать вопрос проведения выставки произведений искусства Древнего Египта в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

"Казахстан приветствует предложение египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта (оригиналы и копии экспонатов) для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее Республики Казахстан, а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов", - говорится в документе.

Кроме того, Казахстан и Египет договорились обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран, отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕГИПЕТ, КУЛЬТУРА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]