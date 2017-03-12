Египет хочет подарить Казахстану древние артефакты

Каир намерен передать в дар Астане произведения искусства Древнего Египта для открытия в Национальном музее Казахстана зала мировой культуры, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта республики.
Как говорится в сообщении, такое намерение отражено в протоколе состоявшегося в Каире заседания казахстанско-египетской межправительственной комиссии, в котором обозначены актуальные направления торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества двух стран.
Согласно документу, стороны будут прорабатывать вопрос проведения выставки произведений искусства Древнего Египта в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".
"Казахстан приветствует предложение египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта (оригиналы и копии экспонатов) для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее Республики Казахстан, а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов", - говорится в документе.
Кроме того, Казахстан и Египет договорились обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран, отмечается в сообщении.
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