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Дальнее зарубежье 12.03.2017 11:52

Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его информации, министр села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, участвовавшему в ряде мероприятий в ФРГ.

Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Ф.Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Самолет главы МИД Турции не получил разрешения на посадку на голландской территории.

Между тем Ф.Сайян Кайя въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Однако власти Нидерландов выслали ее.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, МИНИСТР, ВЫЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]