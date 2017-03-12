Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его информации, министр села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, участвовавшему в ряде мероприятий в ФРГ.

Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Ф.Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Самолет главы МИД Турции не получил разрешения на посадку на голландской территории.

Между тем Ф.Сайян Кайя въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Однако власти Нидерландов выслали ее.